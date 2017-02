Smentita la rottura del day one di Horizon Zero Dawn in Brasile

L'utente di NeoGAF "viHuGi" ha pubblicato nelle scorse ore una foto che testimoniava la rottura del day one diin Brasile: l'immagine proveniva da un gruppo Facebook brasiliano e l'autore affermava di aver comprato il gioco nel weekend da, uno dei più importanti rivenditori del paese.

Un portavoce della catena è intervenuto nel topic di NeoGAF per smentire la notizia e l'utente viHuGi è stato quindi bannato. Saraiva non ha rotto il day one di Horizon Zero Dawn, così come nessun altro negozio brasiliano, il nuovo gioco di Guerrilla Games sarà regolarmente in vendita a partire dal 28 febbraio negli Stati Uniti e dal primo marzo in Europa.