RPCS3 si aggiorna con il supporto per la risoluzione 4K

Come segnalato da PCMag, l'emulatoreè stato recentemente aggiornato, gli sviluppatori hanno introdotto il supporto per la risoluzionecon possibilità di spingersi oltre, fino a un massimo di 10K.

Il team di sviluppo sta ancora lavorando su questo aspetto ed ha pubblicato un video che mostra i risultati raggiunti fino ad oggi, emulando in 4K titoli come Demon's Souls, Ni No Kuni, Tekken 6 e Yakuza 4. La configurazione utilizzata non è stata resa nota ma il gruppo afferma di aver testato l'emulatore su un PC con scheda video di fascia alta con supporto alle librerie Vulkan.

