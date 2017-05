Ru Weerasuriya, CCO di Ready at Dawn, loda Nintendo Switch

In una recente intervista ai microfoni di GamesIndustry, Ru Weerasuriya, CCO di, ha parlato dell'attuale stato dell'industria videoludica, in particolare spendendo parole di encomio per

"Ogni volta che viene lanciata una nuova piattaforma, crediamo sempre che si possa fare qualcosa di entusiasmante: un grande salto grafico e tecnologico o un nuovo modo di interagire con i videogiochi come nel caso della realtà virtuale. Lo stesso vale per Switch. Vediamo il mercato che stanno cercando di conquistare, espandere e costruire. Posso dire con certezza che, sì, all'interno del nostro studio c'è un grande interesse per Switch". In futuro vedremo qualche gioco firmato Ready at Dawn sulla nuova console di Nintendo?