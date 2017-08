edrilasciano il primo video del making of di. Quando una partita è trasmessa in televisione, l’atmosfera dello stadio e il commento analitico dei commentatori contribuisce a immergere pubblico e giocatori.

In Rugby 18 il rumore d’ambiente è stato attentamente riprodotto con un commento realizzato da professionisti, offendo ai giocatori una simulazione il più vicino possibile alla realtà. In Rugby 18 la voce dei commenti è di Nick Mullins e Ben Kay, i commentatori ufficiali della Lega Inglese. Rugby 18 sarà disponibile a ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.