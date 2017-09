Ruiner è adesso disponibile su PC, PS4 e Xbox One, ecco il trailer di lancio

, titolo action dal sapore Cyberpunk sviluppato da, è adesso disponibile per l'acquisto su PC, Xbox One e Playstation 4. Per celebrare l'occasione,ha pubblicato un trailer di lancio che ci offre una panoramica della produzione, mostrandoci alcuni spezzoni di gameplay e presentandoci l'incipit della trama.

Lasciandovi alla visione del filmato in apertura, ricordiamo ai lettori che sulle nostre pagine Tommaso Todd Montagnoli ha premiato il gioco con un 8 pieno affermando che "Ruiner è un altro centro pieno per Devolver, e soprattutto un grande esordio per i giovani Reikon Games: un brawler frenetico, brutale e appagante, che riesce a fondere una buona profondità di gameplay con un carattere ed uno stile davvero degni di nota. Dentro non c’è solo il meglio dell’estetica cyberpunk, confezionata magnificamente con un ottimo comparto grafico, ma anche una colonna sonora di prima scelta, incredibilmente potente ed azzeccata".