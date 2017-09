Ruiner: la versione per Switch è stata presa in considerazione

Il team polaccoè stato recentemente intervistato da DualShockers e in questa occasione gli sviluppatori dihanno ammesso di aver preso in considerazione l'idea di portare il gioco su Nintendo Switch.

Nello specifico, Reikon Games fa sapere che la piattaforma Nintendo è stata effettivamente considerata, tuttavia al momento non ci sono piani di alcun tipo per portare il gioco su questa console. La compagnia è impegnata nello sviluppo delle versioni PC, Xbox One e PlayStation 4, attese per il prossimo 26 settembre, in futuro potrebbero essere valutate altre opzioni per il porting del gioco, allo stato attuale però non ci sono altre versioni di Ruiner in lavorazione.