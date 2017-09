è un ottimo titolo d’esordio per i ragazzi di: uno shooter frenetico, brutale e appagante, che riesce a fondere una buona profondità di gameplay con un carattere ed uno stile davvero degni di nota.

Nel gioco non troviamo solo il meglio dell’estetica futuristica, confezionata magnificamente grazie ad un bellissimo comparto grafico, ma anche una colonna sonora di prima scelta. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Ruiner, ricordandovi che il gioco è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.