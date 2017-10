Rumor: Nintendo ha aumentato la produzione di Switch?

Secondo quanto riportato da alcune fonti cinesi,avrebbe aumentato la produzione diper far fronte alla forte richiesta in vista delle imminenti festività di fine anno.

Un dipendente di una non meglio specificata fabbrica asiatica ha confermato al DigiTimes che la sua compagnia ha ricevuto un maggior numero di ordini da Nintendo per quanto riguarda la produzione di Switch nell'ultimo mese.

Non sono stati forniti numeri precisi a riguardo ma si parla di circa due milioni di pezzi prodotti su base mensile, quantitativo necessario per rifornire adeguatamente i negozi di tutto il mondo e per preparare il lancio in Cina, previsto per il 2018.