Rumor, aspettative e speculazioni sulla conferenza Microsoft E3 2017

Domenica 11 giugno alle 23:00 (ora italiana),terrà la sua conferenza all'. Quest'anno la casa di Redmond approfitterà dell'per rivelare tutti i dettagli su, come data di uscita, prezzo e design definitivo della console. Ovviamente non mancheranno i giochi per Xbox One, Scorpio e PC...

Conferenza Microsoft E3 2017: Xbox Scorpio

Inutile negarlo, il reveal di Xbox Scorpio è indubbiamente il piatto più invitante dell'E3 di Microsoft. Dopo aver svelato le specifiche tecniche ad aprile, domenica 11 giugno la casa di Redmond toglierà ufficialmente i veli alla sua nuova console, annunciando ufficialmente data di uscita, prezzo, design e line-up di lancio. Sono tante le speculazioni che si rincorrono da mesi su Xbox Scorpio: sostanzialmente smentiti i rumor che vorrebbero il lancio ad agosto, con ogni probabilità la console arriverà nei negozi tra la seconda metà di ottobre e la prima metà di novembre, giusto in tempo per il Giorno del Ringraziamento e per l'inizio della stagione natalizia. Un nuovo indizio sembra suggerire il 13 ottobre come data di lancio di Xbox Scorpio.



E per quanto riguarda il prezzo? Secondo molti analisti, Xbox Scorpio non costerà più di 499 dollari, anche se c'è chi ipotizza prezzi ben superiori, come 599 o 699 dollari. Si tratta però di semplici speculazioni non supportate da fatti concreti, per saperne di più dovremo attendere la conferenza Microsoft. Nessuna notizia certa invece sul design, che voci vorrebbero simile a quello del kit di sviluppo e di Xbox One S. Recentemente, Microsoft ha registrato un logo che potrebbe essere collegato a Scorpio, restiamo in attesa di conferme o smentite? E per quanto riguarda i giochi? Continuate a leggere...

Xbox E3 2017: Giochi (rumor, speculazioni e titoli confermati)

Per quanto riguarda la line-up software di Xbox One, Xbox Scorpio e PC, le uniche certezze al momento sono i titoli interni di Microsoft: Sea of Thieves, Crackdown 3 e State of Decay 2 saranno presenti alla fiera, probabilmente insieme a Forza Motorsport 7, che potrebbe essere uno dei titoli di lancio di Xbox Scorpio. Non è esclusa ovviamente la presentazione di nuove IP, sebbene al momento non siano trapelati indizi concreti a riguardo. L'E3 2017 potrebbe essere anche l'occasione giusta per svelare la data di uscita di due prodotti indipendenti molto attesi come Cuphead e Below. 343 Industries ha confermato che sarà presente all'E3 ma in questa occasione non vedremo Halo 6 o Halo 3 Anniversary. Spin-off in arrivo? Che si tratti del tanto rumoreggiato Halo Mega Blocks, già in sviluppo su Xbox 360 e poi cancellato nel 2012?



E per quanto riguarda i giochi di terze parti? Proviamo ad analizzare gli ultimi rumor e le notizie dalla rete. Microsoft sembra aver perso la partnership esclusiva con Electronic Arts per FIFA 18, poichè come sappiamo le Leggende (ora Icone) di FUT arriveranno anche su PlayStation 4 e Xbox One. Da tempo si parla di un grosso accordo di marketing e sponsorizzazione per il progetto Tripla A di un grande publisher, aspettiamoci quindi sorprese in tal senso. Altri rumor vorrebbero invece titoli come Destiny 2, Star Wars Battlefront II e Red Dead Redemption 2 utilizzati per mostrare le potenzialità di Xbox Scorpio.



Sarà vero? Lo scopriremo domenica 11 giugno alle 23:00 (su Everyeye.it trovate tutti gli orari delle conferenze E3). E voi, cosa vi aspettate dalla conferenza Xbox E3 2017?