Runimalz arriverà nei negozi GameStop a marzo

Arrivano i: le incredibili creature che hanno il potere di controllare i quattro elementi primordiali del cosmo - ghiaccio, fuoco, foresta e spirito - e che diventeranno i nuovi inseparabili amici dei vostri bambini, il 24 Marzo saranno disponibili in esclusiva nei negozi GameStop.

Runimalz, prodotto da 505 Games, concepito e sviluppato interamente in Italia da Xplored, rappresenta l’ultima novità fra i “Toys2Life”, ibridi che evolvono il concetto di giocattolo, integrandolo al mondo dei videogiochi. Sfruttando la tecnologia proprietaria PlayBrid, le creature prenderanno vita nelle mani del giocatore su un’innovativa periferica collegata, senza fili, al tablet o allo smartphone. Il giocatore deciderà la composizione del proprio branco e lo lancerà in una corsa contro il tempo, per arrivare a conquistare i preziosi cristalli prima del gruppo avversario. Runimalz, primo nel suo genere, consente al giocatore di controllare direttamente la gara attraverso le proprie creature, muovendole, con le loro ruote, sulla speciale board di controllo.

I Runimalz sono nati per correre e combattere. Ogni creatura è capace di controllare e dominare l'elemento del cosmo da cui attinge la propria energia vitale; questo potere le consente di aiutare il proprio branco a fronteggiare trappole e ostacoli lungo il percorso, e, soprattutto, ad affrontare i temibili guardiani, enormi custodi dei cristalli della primordiale “Cosmogemma”.

Gara dopo gara, le creature accumuleranno esperienza e saliranno di livello così da sbloccare abilità speciali e nuovi potenziamenti. Runimalz include più di cento livelli di gioco ed innumerevoli eventi online, incluse le sfide testa a testa con i propri amici.

L’esperienza di Runimalz è composta sia dalla componente fisica, le creature con cui giocare, sia dalla componente digitale, l’applicazione gratuita in cui queste prendono vita propria. Entrambe le componenti saranno fruibili anche singolarmente, offrendo, in questo modo, la libertà di collezionare i Runimalz come giocattoli indipendenti, piuttosto che di fruire del videogioco digitale, senza la necessità di possedere la board e le creature fisiche. Il set base di Runimalz e contenente la board e tre creature (Fenrir, il Lupo dei Ghiacci, Goliath, il Gorilla di Fuoco e Galengol, il Camaleonte delle Foreste), sarà disponibile in Italia esclusivamente nei punti vendita GameStop, insieme alle altre creature, vendute singolarmente per espandere la propria collezione.

Con Runimalz sarà possibile arricchire il proprio branco con nuove creature, tutte da potenziare e personalizzare con armature e livree leggendarie. Saranno, inoltre, disponibili anche le speciali “trottole elementali”, che il giocatore potrà utilizzare insieme alla board per potenziare una creatura dello stesso elemento e, una volta per ogni sfida, per scatenarne il potere in gioco e superare, così, anche le trappole più insidiose. L’applicazione Runimalz sarà scaricabile gratuitamente dagli store digitali Apple e Google Play, compatibile con iPad, iPhone e iPod Touch e Android. Lo Starter Pack sarà in vendita dal 24 Marzo a un prezzo di 49,98€, le creature singole a 9,98€ l’una, e le trottole a 2,98€ l’una.