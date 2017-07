Ryoma e Chrom di Fire Emblem Warriors si presentano con un trailer

Continua la serie di brevi filmati con i qualista presentando al pubblico i diversi personaggi died il "bond system", che permette di accrescere la conoscenza tra i protagonisti, scoprire maggiori dettagli su di loro e sbloccare varie funzioni, tra le quali il doppiaggio dei dialoghi.

Il filmato di oggi, che potete trovare in apertura, ha una durata di quaranta secondi e ci mostra un dialogo tra Ryoma (proveniente da Fire Emblem Fates) e Chrom (da Fire Emblem Awakening).

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Fire Emblem Warriors sarà disponibile a partire dal prossimo 28 settembre in Giappone, su Switch e Nintendo 3DS. Il lancio del gioco in Europa e in Nord America è previsto durante l'autunno. Segnaliamo inoltre che a questo link potete trovare un altro video dedicato al "bond system", con protagonisti Chrom e Marth.