Secondo quanto riportato sul forum di NeoGAF, la pagina Facebookha svelato in anticipo idi aprile. Il post è stato rimosso ma l'immagine promozionale sta circolando sul web, ecco di seguito i titoli trapelati.

Stando all'immagine, la line-up Games with Gold di aprile 2017 dovrebbe includere Ryse Son of Rome, The Walking Dead Stagione 2, Assassin's Creed Revelations e Darksiders, restiamo in ogni caso in attesa di conferme o smentite ufficiali in merito.

L'annuncio di Major Nelson non dovrebbe tardare ad arrivare e potrebbe essere reso pubblico già nelle prossime ore, probabilmente entro la fine della settimana.