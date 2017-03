Sailor Moon Drops celebra il primo anniversario con un nuovo evento

: Fino al 21 aprile i fan dipotranno partecipare a un evento speciale,, con la possibilità di sbloccare l’ambito personaggio di Princess Serenity. Inoltre, per celebrare il primo anniversario di, i giocatori potranno ottenere un bonus di accesso contenente Growth Stamp e Growth Crystal.

Sarà anche possibile acquistare le gemme a un prezzo scontato: 250 gemme per $14.99 e 100 gemme per $2.99 (Offerta a tempo limitato per entrambi i pacchetti). L’evento The Moon Princess include cinque nuovi percorsi e completando ciascun percorso, i giocatori saranno ricompensati con un oggetto utile. Inoltre, dopo aver completato tre percorsi, saranno premiati con Princess Serenity (colori originali), potenziabile fino al livello 3, mentre dopo aver completato tutti i percorsi, potranno potenziare Princess Serenity (colori originali) fino al livello 5.

Durante l’evento The Moon Princess, i giocatori potranno testare tutti i personaggi che hanno ottenuto, fino alla sua conclusione il 21 aprile. Gli utenti potranno giocare nei panni di Princess Serenity (colori originali) e una volta raggiunto il percorso 4, potranno provare la sua mossa speciale, il Legendary Silver Crystal. Da oggi è possibile partecipare all’evento The Moon Princess e assistere ad alcune mosse speciali che possono essere utilizzate solo con il personaggio di Princess Serenity (colori originali). Basato sulla trama di Pretty Guardian Sailor Moon, Sailor Moon Drops include alcuni dei personaggi più celebri dell’universo di Sailor Moon. Il gioco mobile sfida i giocatori a risolvere alcuni rompicapi diabolicamente divertenti, mentre affrontano diversi personaggi della serie.