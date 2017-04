Saints Row 2 gratis su GOG per un periodo limitato

sono ora disponibili su GOG in versione DRM-Free, per festeggiare l'arrivo dei due giochi sul marketplace, GOG ha deciso di regalare, gratis per 48 ore.

Saints Row 2 può essere scaricato gratis cliccando qui, la promozione è valida fino a sabato 22 aprile. Da oggi e per tutto il weekend, inoltre, GOG propone una serie di sconti e offerte sul catalogo Deep Silver, con la possibilità di acquistare titoli come Deadlight Director's Cut, Risen e Sacred 2 a prezzo ridotto.

Saints Row 2 è stato ottimizzato per Windows XP, Vista, 7, 8 e 10 e presenta anche i sottotitoli in italiano, inoltre con il download del gioco riceverete anche il manuale in PDF, tre sfondi e due avatar. Buon download!