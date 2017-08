Saints Row 4: weekend di gioco gratuito su Steam fino al 13 Agosto

A partire da oggi è disponibile un weekend di gioco gratuito persu, accessibile fino alle ore 22:00 italiane di domenica 13 Agosto. Fino al 14 Agosto, inoltre, i giocatori avranno la possibilità di acquistare il gioco completo con uno sconto pari all'80%.

Come al solito, gli utenti potranno giocare gratuitamente e senza limitazioni per tutta la durata del weekend, con la possibilità di trasferire i salvataggi nel gioco completo, qualora si decidesse di acquistarlo (fino al 14 Agosto sarà possibile acquistare Saints Row 4: Game of the Century Edition a soli 3,99 euro, usufruendo di uno sconto pari all'80%).

Il weekend gratuito terminerà alle 22:00 di domenica 13 Agosto. Approfitterete dell'occasione?