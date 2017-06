ha confermato la localizzazione occidentale di, titolo sviluppato da(studio noto per) e annunciato la scorsa estate in Giappone durante il Comic Market 90.

Il gioco arriverà in Nord America nel 2018 su PlayStation 4 e PC, la versione inglese di Sakuna: Of Rice and Ruin sarà giocabile per la prima volta all'E3 2017. Al momento purtroppo non ci sono dettagli riguardo una possibile uscita europea, il lancio in Occidente è stato confermato solamente per il Nord America. Alla fiera di Los Angeles, il publisher potrebbe rivelare ulteirori informazioni come la data di lancio, oltre a mostrare il gameplay di Sakuna: Of Rice and Ruin.