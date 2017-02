Salt & Sanctuary: la versione PS Vita potrebbe uscire a Marzo

ha annunciato che la versionedi- action 2D ispirato ai Souls di From Software - è entrata nella fase di certificazione, con l'obiettivo di rilasciare il gioco sulla console portatile Sony entro il mese di Marzo.

Questo non significa necessariamente che il gioco verrà pubblicato a Marzo, dal momento che l'iter burocratico della certificazione può richiedere più tempo nel previsto, ma in ogni caso rimane la conferma che la versione Playstation Vita di Salt & Sanctuary verrà commercializzata a breve. Se volete conoscere qualche dettaglio in più sul gioco di Ska Studios potete leggere la nostra recensione del titolo curata da Francesco Fossetti.