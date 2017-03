Salvataggi Cloud su Switch: un video appare sul web, ma si tratta di un falso

Un video trapelato recentemente sul web sembra confermare la presenza dell'opzione per i salvataggi Cloud su, tuttavia Nintendo Life ha smentito l'originalità del filmato, il quale appare tagliato in alcuni punti e probabilmente montato ad arte dall'autore.

Ricapitoliamo la vicenda: l'utente di Reddit "Patusann" ha fatto sapere di aver spedito la sua console in assistenza e di averla ricevuta indietro con tutti i dati cancellati. Al primo avvio di The Legend of Zelda Breath of the Wild, i salvataggi del gioco sarebbero stati recuperati automaticamente via Cloud, come testimoniato dall'icona della nuvoletta nella schermata Home.

Altri utenti hanno così effettuato la medesima prova, insospetti da un brusco taglio del video originale. Con ogni probabilità, l'icona citata è relativa in realtà al download dell'aggiornamento del day one e non riguardi in alcun modo i salvataggi Cloud, che come sappiamo non sono disponibili su Switch.

In passato, Reggie Fils-Aime non ha escluso che questa opzione possa arrivare su Switch un giorno, magari con uno dei prossimi aggiornamenti software, al momento però non ci sono certezze in merito.