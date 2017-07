Sam Barlow annuncia Telling Lies, il seguito spirituale di Her Story

Sam Barlow, il talentuoso creatore di, ha svelato di essere al lavoro su un nuovo gioco intitolato. Il progetto riprenderà la formula del thriller interattivo, ma questa volta potrà contare su un budget più ambizioso grazie alla collaborazione di

Stando ai primi dettagli diffusi da Sam Barlow, Telling Lies prenderà ispirazione da due pellicole di rilievo come Shame di Steve McQueen e La Conversazione di Francis Ford Coppola, presentandosi come un thriller interattivo dalle venature politiche. Il progetto potrà contare su un budget decisamente più grande di Her Story, oltre a un cast più ambizioso: il publisher Annapurna Interactive, infatti, vorrebbe ingaggiare alcuni talenti di Hollywood per effettuare le riprese da inserire nel gioco.

Le riprese di Telling Lies dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2018. Per saperne di più non rimane che attendere ulteriori dettagli da Sam Barlow e da Annapurna Interactive.