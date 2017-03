Samhain: emergono due video del titolo cancellato basato sulla storia di Triora

L'(IVIPRO) ha avuto modo di intervistare Federico Fasce, game designer exche aveva inizialmente preso parte al progetto di, un'avventura survival horror in prima persona ispirata alla storia di Triora e alla caccia alle streghe che imperversava tra il 1400 e il 1600.

Per quanto l'Inquisizione abbia agito maggiormente in Paesi come la Germania, Polonia e Francia per riuscire estirpare il presunto male arrecato dalle cosiddette streghe, anche l'Italia è stata testimone di spiacevoli eventi causati dalle azioni della Chiesa risalente all'epoca. Abitato oggi da poco più di 350 persone, Triora fu teatro di una carestia durata due anni, ovvero il movente per cui la Santa Inquisizione ha perseguitato e ucciso circa 30 donne, accusandole inoltre di cannibalismo, infanticidio, e uccisioni di bestiame.

Samhain riprende questa storia, e la traspone in un titolo dalle forti tinte horror che sarebbe dovuto uscire su console, ma in seguito cancellato, dopo il suo reveal avvenuto all'E3 del 2000, per lasciare spazio ad altri progetti che l'italiana Trecision aveva in cantiere. In calce all'articolo, trovate un trailer del gioco e un breve video di gameplay. Seguendo questo indirizzo, potete invece approfondire il titolo e leggere l'intervista fatta da IVIPRO a Federico Fasce.