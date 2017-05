Samsung Fight for Glory: la finalissima a Milano il 27 e 28 maggio

: Giunge alla conclusione, l’iniziativa lanciata daper gli appassionati del celebre titolo di Blizzard,, che dal lancio di marzo a oggi ha riscontrato grande successo tra gli appassionati di eSport e aspiranti Pro Gamer, registrando oltre 520 partecipanti, per 34 squadre e oltre 100 mila spettatori su Twitch.

Le sei squadre che hanno trionfato nelle precedenti tappe di questo talent show del videogioco si sfideranno in occasione delle grandi finali del 27 e 28 maggio presso la Samsung Arena di Milano.



Gli appassionati italiani di videogiochi che hanno partecipato al torneo avranno un’ultima sfida in cui contendersi l’accesso nel “Samsung Gaming Monitor Team”, la squadra che dal 1° giugno e per 12 mesi sarà supportata da Samsung in una nuova appassionante storia di eSport. Il team, composto dai sei membri della squadra vincitrice, più quattro giocatori che saranno selezionati dai giudici per le loro prestazioni durante il torneo, parteciperà alla prestigiosa Overwatch League, a importanti competizioni online e agli eventi che si terranno durante manifestazioni come Games Week e Lucca Comics & Games, grazie al supporto garantito da Samsung con hardware, coaching, rimborsi e progetti promozionali.



“È stato davvero emozionante poter promuovere questa iniziativa, che ci ha dato grandissime soddisfazioni. Abbiamo visto crescere il coinvolgimento di tutti i partecipanti tappa dopo tappa, e in questo percorso abbiamo potuto condividere con loro la nostra passione per gli eSport”, ha dichiarato Martino Mombrini, Direttore Marketing Divisione IT di Samsung Electronics Italia. “Siamo felicissimi di poter sostenere questa loro passione non solo con le migliori tecnologie per il gaming, ma anche con un progetto che trova espressione nella creazione del primo Samsung Curved Gaming Monitor Team”.



Gli eventi e le sfide di questa edizione di Fight for Glory sono state animati dal coinvolgimento di special guest come VKingPlays in qualità di presentatore delle eliminatorie e della finale, e di personaggi di spicco del panorama italiano degli eSport come Hal, Pedriny, Herc, Merlo, Rampage in The Box, Edoz, Streeami, V1ci0us, Carnifex e Luca Pagano, che hanno svolto il ruolo di giudici.



Le postazioni di gioco per le sfide sono state dotate di computer MSI della famiglia Aegis, partner dell’evento, e di monitor curvi Samsung CFG70 (nelle versione da 24”), i primi display curvi ottimizzati per il gaming, che uniscono colori profondi e brillanti (tecnologia Quantum dot) a un tempo di risposta ultrarapido (1 ms) e frequenze di refresh a 144 Hz. Sarà possibile seguire la gran finale sui social network, grazie all’hashtag #fightforglory e sul canale Twitch di Samsung Italia.