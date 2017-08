Samung CFG73: il monitor QLED sarà presente alla GamesCom 2017

Con un comunicato stampa,ha annunciato che il nuovosarà presente alla GamesCom 2017 di Colonia grazie a una partnership con. Il monitor da gaming, infatti, verrà impiegato durante il torneo diprevisto alla fiera tedesca.

Bluehole stessa ha selezionato il Samsung CFG73 come monitor ufficiale per la competizione, torneo in cui parteciperanno oltre 70 dei migliori giocatori al mondo di Playerunknown's Battlegrounds. I visitatori e i giornalisti presenti alla fiera, oltretutto, avranno occasione di provare il monitor, mettendone alla prova le prestazioni durante le sessioni di gioco.

Il Samsung CFG73 si presenta come un QLED da 24 pollici caratterizzato da un contrasto di 3000:1 e da tempi di risposta molto rapidi, con un motion picture response (MPRT) di 1 ms. Per saperne di più sui monitor Samsung QLED presenti alla Gamescom 2017 potete visitare il sito ufficiale del produttore dedicato all'evento.