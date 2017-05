Samurai Warriors: Spirit of Sanada arriverà il 26 maggio in Europa

: Koei-Tecmo Europe é orgogliosa di annunciare l’uscita di Samurai Warriors: Spirit of Sanada, l’ultimo capitolo della rinomata serie action Samurai Warriors, disponibile dal 26 maggio per PlayStation 4 e, digitalmente, su Windows PC via Steam.

Un titolo d’azione ambientato in epoca Sengoku in Giappone, Samurai Warriors: Spirit of Sanada é basato sul leggendario Clan Sanada e sulla sua feroce determinazione a sopravvivere. I giocatori seguiranno l’eroica storia del Clan Sanada attraverso gli affascinanti personaggi, amati dai fan, come Yukimura Sanada, seguendo il viaggio della sua educazione, delle sue motivazioni e dei suoi sacrifici nella sua ascesa al titolo di “Demone Rosso della Guerra”.

Samurai Warriors: Spirit of Sanada si caratterizza per lo stile di gameplay, con prove a tempo “one versus thousands”, della serie Warriors con moltissime nuove aggiunte. Ad esempio, il combattimento si svolge, adesso, per un lungo periodo di tempo su più campi di battaglia con l’inclusione di Multi-Stage Battles. Attraverso questi intensi conflitti, i giocatori potranno vivere gli storici eventi come mai prima d’ora e assistere in prima persona allo sviluppo delle vicende. Sui campi di battaglia secondari i giocatori potranno ingaggiare combattimenti nei quali la famiglia Sanada non gioca un ruolo centrale guadagnando extra experience e item di partecipazione mentre assistono a eventi storici chiave da un’altra prospettiva. Inoltre, al di fuori dei combattimenti, i giocatori potranno divertirsi con una grande varietà di attività presso la Castle Town vedendola crescere da tranquillo villaggio a movimentata e prosperosa cittadina. I giocatori possono risiedere qui mentre si preparano per la battaglia successiva e conversare con ufficiali e cittadini per avere una visione più approfondita della loro vita quotidiana. La paura della guerra e la celebrazione della vittoria hanno i loro effetti sul morale delle persone incontrate e alcune di loro chiederanno aiuto per i loro problemi offrendo missioni.

I giocatori possono anche passare il loro tempo alla Castle Town acquisendo informazioni, divertendosi con mini giochi e completando Feats – tests di combattimento per ottenere monete come ricompensa. Quando vengono accumulate sei monete, queste Sanada Six Coins possono essere utilizzate sul campo di battaglia per scatenare Stratagemmi – speciali strategie in grado di modificare l’andamento della battaglia. L’effetto di uno Stratagemma sarà diverso ad ogni utilizzo dando così accesso a uniche opportunità di cambiare le sorti del combattimento. Queste strategie possono essere ulteriormente potenziate utilizzando le nuove funzionalità del trascorrere del tempo a proprio vantaggio. Durante il giorno gli ufficiali compariranno sul campo di battaglia più frequentemente e i giocatori potranno vedere l’intera mappa e le postazioni nemiche mentre di notte gli insediamenti nemici non potranno essere visti e i Ninjas appariranno per attaccare di nascosto i loro avversari.