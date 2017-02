ha annunciato chearriverà in Europa in 26 maggio su PlayStation 4 e PC. L'edizione console sarà distribuita in formato fisico e digitale mentre la versione PC sarà scaricabile esclusivamente tramite Steam.

I bonus preordine includono i costumi Sanada per Kunoichi, Inahime, Kaihime e Chacha, oltre a un costume speciale extra. I bonus in questione sono disponibili solamente preordinando il gioco presso rivenditori selezionati, tra cui Amazon, GameStop, Best Buy ed EB Games in Nord America.

Samurai Warriors Spirit of Sanada è un nuovo spin-off della serie ambientato in Giappone durante l'era Sengoku, che ci permetterà di vivere l'era dei Samurai vestendo i panni del leggendario Clan Sanada.