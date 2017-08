Scalebound: Microsoft ha rinnovato il trademark ma il gioco non è in sviluppo

Ha destato curiosità qualche tempo fa la decisione didi rinnovare il trademark dinonostante il gioco sia stato cancellato a inizio anno. Sui motivi alla base di questa scelta è intervenuto, recentemente intervistato da DualShockers.

Greenberg ribadisce ancora una volta che Scalebound è stato cancellato e non è in fase di sviluppo: il gioco non è stato affidato a uno studio diverso, l'azienda non ha alcun piano per riprendere in mano il progetto. Perchè dunque registrare il nome del gioco? Si tratta, spiega Greenberg, di una manovra cautelativa per impedire che altre compagnie possano utilizzare il nome di una IP di proprietà di Microsoft. La casa di Redmond ha più volte dichiarato di aver imparato molto dal case Scalebound e lo stesso Greenberg conferma come non ci siano risentimenti di alcun tipo verso Platinum Games o Hideki Kamiya.