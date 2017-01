Scalebound è stato cancellato, arriva la conferma di Microsoft

Stando ad alcune fonti di Kotaku , sembra che- l'ambizioso action game diatteso su Xbox One e PC - stia incontrando qualche problema di troppo nel processo di sviluppo. Il gioco è stato cancellato. [Aggiornata]

In effetti è da molti mesi che non si hanno notizie su Scalebound, e il fatto che Microsoft abbia rimosso la pagina del gioco dal sito ufficiale Xbox non è certo di buon auspicio. Kotaku ha contattato la casa di Redmond nelle ultime ore, chiedendo qualche chiarimento sulla situazione, e con una risposta secca è stato confermato che presto arriveranno nuovi annunci per Scalebound. Cosa possiamo aspettarci? Ricordiamo che lo stesso Phil Spencer ci aveva chiesto di aspettare il 2017 per conoscere nuovi dettagli sul gioco di Platinum Games.



Aggiornamento ore 20:48 - Anche alcune fonti di Eurogamer.net vicine al progetto confermano la cancellazione di Scalebound. Platinum Games e Microsoft avrebbero separato le loro strade dopo una collaborazione durata quattro anni. I lavori sul gioco sono stati interrotti prima della fine del 2016.



Aggiornamento ore 21:05 - Eurogamer.net continua a riportare nuovi dettagli sulla vicenda. Sembra che i rapporti tra Microsoft e Platinum Games si siano deteriorati dopo la presentazione del gioco alla Gamescom 2016. Alla fiera tedesca il titolo è stato accolto in maniera tiepida da parte della stampa, scatenando le ire del publisher. Lo sviluppo è stato messo inizialmente in pausa e molti membri del team sono stati costretti a prendere un mese di riposo per scaricare lo stress accumulato. Ad oggi, sembra che i lavori siano stati definitivamente interrotti, i vari problemi riscontrati con l'engine e i numerosi ritardi accumulati avrebbero convinto Microsoft ad interrompere il rapporto con Platinum.



Aggiornamento ore 21:35 - Con una breve nota, Microsoft ha confermato tramite le pagine di Windows Central che Scalebound è stato cancellato: "Dopo una attenta valutazione, abbiamo deciso di interrompere lo sviluppo di Scalebound. Pubblicheremo comunque altri entusiasmanti giochi nel 2017, tra cui Halo Wars 2, Crackdown 3, State of Decay 2 e Sea of Thieves." Microsoft non ha invece risposto a domande relative alla proprietà dell'IP e alla possibilità di collaborare ulteriormente con Platinum Games in futuro.