Scalebound: rimossi i video da YouTube, nuove indiscrezioni sulla cancellazione

Dopo aver annunciato la cancellazione di, Microsoft ha rimosso tutti i video gameplay e i trailer del gioco dal canale YouTube ufficiale di Xbox. I filmati dedicati al titolosono ora privati e dunque inaccessibili.

Come già riportato, inoltre, anche la pagina del gioco su Xbox.com è stata eliminata, così come la pagina ufficiale su Facebook. Sono invece al momento attivi il profilo Twitter (aggiornato con la notizia dello stop ai lavori) e il sito ufficiale del gioco.

Dalle pagine di Eurogamer.net arrivano inoltre nuove indiscrezioni riguardo le motivazioni che hanno portato alla cancellazione di Scalebound. Secondo Tom Phillips, i rapporti tra Microsoft e Platinum Games si sono fatti tesi dopo la presentazione alla Gamescom 2016, la demo portata alla fiera tedesca è apparsa piuttosto fiacca e non ha convinto del tutto la stampa specializzata. Il team giapponese si è trovato alle prese con numerosi problemi di natura tecnica e non sarebbe riuscito a rispettare le scadenze, chiedendo al publisher più tempo per terminare i lavori. Microsoft, dopo aver valutato le attuali condizioni del mercato e i rischi connessi, avrebbe deciso di staccare la spina a Scalebound.

Molti membri del team di sviluppo sarebbero stati mandati in "vacanza forzata" per un mese smaltirela pressione accumulata, viene inoltre rivelato come Hideki Kamiya stia purtroppo soffrendo di problemi di salute legati proprio alle forti condizioni di stress vissute negli ultimi mesi. Il rapporto di lavoro tra Microsoft e Platinum Games si sarebbe interrotto alla fine del 2016, al momento però non è chiaro a chi appartenga realmente l'IP di Scalebound, la casa di Redmond non ha voluto rivelare ulteriori dettagli sulla vicenda, limitandosi a confermare la cancellazione del gioco.