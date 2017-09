Scorn: al via la campagna Kickstarter, pubblicato un nuovo gameplay trailer

ha lanciato da poche ore la campagna Kickstarter di, avventura in prima persona dalle tinte horror già apparsa in passato (seppur in forma diversa) sulla piattaforma di crowdfunding e ora protagonista di una nuova raccolta fondi.

Il team di sviluppo chiede 150.000 euro per portare a termine la prima parte del gioco, l'avventura sarà infatti divisa in due diversi capitoli. Gli stretch goal prevedono anche la realizzazione di contenuti extra, livelli in Realtà Virtuale, localizzazione in altre lingue e bonus non ancora annunciati al raggiungimento dei 300.000 euro.

Se siete interessati potete partecipare alla campagna cliccando qui, al termine della raccolta fondi i backers riceveranno una demo di Scorn Parte 1. Il lancio del gioco è previsto per l'ottobre 2018 su PC, distribuito tramite Steam. Tra le lingue supportate dal gioco troveremo inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghes, russo e giapponese.