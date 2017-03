Scorpio monterà un lettore Blu-ray 4K e supporterà il supersampling su TV HD?

Secondo un rumor riportato da Windows Central,, esattamente come Xbox One S, monterà un, con il supporto a HDMI 2.0a, Wide Color Gamut e HDR.

Inoltre, come apprendiamo dalle indiscrezioni, sembrerebbe che anche Project Scorpio, al pari di PlayStation 4 Pro, permetterà di beneficiare di miglioramenti grafici anche se non si è in possesso di pannelli 4K. Stando a quanto emerso, infatti, la nuova console di Microsoft supporterà la tecnica del supersampling, grazie alla quale sarà possibile ottenere delle immagini più definite anche su TV HD.

Secondo Windows Central, Scorpio supporterà anche lo Shader Model 6 (SM6), un'API capace di renderizzare shader di grande qualità e di far risparmiare tempo agli sviluppatori e risorse alla macchina. Anche Xbox One, inoltre, dovrebbe in futuro beneficiare di questa feature.

Nulla di ciò è al momento ufficialmente confermato da Microsoft; attendiamo quindi conferme o smentite da parte della casa di Redmond. In giornata, intanto, Project Scorpio ha fatto la sua comparsa sul Microsoft Store.