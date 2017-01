Scovato un messaggio nascosto nel Famicon Mini

Analizzando le linee di codice del, la controparte per il mercato asiatico del NES Classic Mini, il modder Bakueikozo è riuscito a scovare un piccolo messaggio nascosto al suo interno.

"Qui è il capitano Hanafuda che parla. Lancio emulazione in 3...2...1. Tanto sforzo, lacrime e infinite ore sono state impegnate in questo gioiello. Quindi, per favore, mantieni sano questo luogo e non distruggere tutto! Saluti, il capitano Hanafuda", recita il testo ricavato dal codice dalla console. Potete dare uno sguardo alle linee di codice nella loro interezza tramite il tweet in calce alla notizia.

Come spiegato da Kotaku, il capitano Hanafuda è chiaramente un rimando alle carte da gioco denominate anch'esse Hanafuda, impegnate in diversi tipi di giochi da tavolo.

Di recente, anche Nintendo Classic Mini è stato hackerato da alcuni modder: chissà che a breve non si possano trovare anche qui dei messaggi nascosti di questo genere.