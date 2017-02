Se Destiny 2 non uscirà nel 2017, Activision otterrà delle quote di Bungie?

Nella giornata di ieri,ha confermato l'esistenza di, dichiarando che il gioco uscirà a fine anno. Ma cosa dovesse succede senon riuscisse a rispettare la scadenza? Due fonti (anonime) molto vicine agli sviluppatori hanno parlato di questa eventualità a Kotaku.

Stando al contratto firmato da Bungie e Activision (più volte modificato, come sappiamo), il publisher e entrerebbe in possesso di alcune quote del team nel caso in cui quest'ultimo non riuscisse a rispettare la scadenza imposta per la data di lancio di Destiny 2.

In caso di mancata consegna entro i tempi previsti, Activision enterebbe legalmente in possesso di una quota di Bungie e la società perderà di fatto la sua indipendenza. La paura, secondo gli le fonti, è che gli sviluppatori possano accelerare i tempi per scongiurare questa eventualità, sacrificando però la qualità del prodotto finito. Ribadiamo, in ogni caso, come quanto riportato sia solamente frutto di voci non confermate e non è escluso che le due parti abbiano modificato i propri accordi.