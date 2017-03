Sea of Thieves: 5 minuti di gameplay in compagnia degli sviluppatori

ha pubblicato un nuovo video gameplay didella durata di circa cinque minuti e mezzo in cui gli sviluppatori, guidati dal Producer Joe Neate e dal Lead Designer Mike Chapman, giocano alla versione alpha assieme ad alcuni fan.

Una buona occasione per dare un'occhiata al coloratissimo e magnetico mondo di gioco creato da Rare e farsi un'idea di alcune delle meccaniche di gioco. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Sea of Thieves sarà lanciato su PC e Xbox nel corso del 2017 e rientrerà nel programma Xbox Play Anywhere. Nell'ultimo video speciale dedicato al titolo, i developer ci hanno illustrato le caratteristiche del Voyage System.