Sea of Thieves: 8 minuti di gameplay con gli sviluppatori

ha pubblicato sul canale ufficiale del gioco un nuovo video gameplay di, in cui quattro sviluppatori, in compagnia dei tester dell'alpha tecnica, ci illustrano alcune delle attività che sarà possibile svolgere all'interno del titolo.

Il filmato che trovate in apertura, della durata di circa 8 minuti, ci offre la possibilità di osservare alcune sessioni di combattimento, esplorazione, navigazione e caccia al tesoro. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Sea of Thieves uscirà su PC e Xbox One entro la fine dell'anno in corso e rientrerà nel programma Xbox Play Anywhere: avremo dunque accesso a entrambe le edizioni acquistandolo solo una volta. Se il gioco vi interessa, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro speciale.