Sea of Thieves: Rare ci parla delle cacce al tesoro nel nuovo video

Durante la giornata di oggi,ha pubblicato un nuovo filmato con cui è tornata a mostare il suo, sandbox in salsa piratesca in arrivo su Windows PC e Xbox One nei primi mesi del 2018.

In questa occasione, il senior designer Andrew Peston e il senior software engineer Chris Marlow, ci presentano le "riddle quest", missioni in cui saremo incaricati di trovare ricchi tesori risolvendo enigmi e seguendo le indicazioni forniteci da mappe antiche (a quanto pare ispirate a quelle de I Goonies).

Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo che Sea of Thieves è atteso su Windows 10 PC e Xbox One nei primi mesi del 2018. Per maggiori informazioni sul titolo di Rare, vi invitiamo a consultare la nostra Anteprima.