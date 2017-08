Sea of Thieves: un filmato per le migliorie apportate al gunplay

Nella giornata di oggiha pubblicato su Youtube un nuovo filmato dedicato ain cui gli sviluppatori ci illustrano i cambiamenti effettuati e le migliorie apportate al gunplay.

La software house sta lavorando duramente al fine di migliorare la fisica delle armi e la balistica dei proiettili, fino a questo momento quasi del tutto assente. Inoltre, è stata inserita la possibilità di sparare senza mirare, anche se ciò causerà un maggiore spread delle pallottole. Ricordiamo che Sea of Thieves sarà disponibile nei primi mesi del 2018 su PC e Xbox One. Sulle nostre pagine potete osservare un recente video-gameplay in 4K con i commento degli sviluppatori.