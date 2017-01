Sea of Thieves: gli sviluppatori parlano del feedback dei giocatori

ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte per, in cui l'Executive Producere il Community Managerhanno parlato del feedback degli utenti emerso durante l'alpha test del gioco: ve lo abbiamo riportato in cima alla notizia.

Gli utenti che hanno partecipato all'alpha test di Sea of Thieves potevano condividere le loro impressioni sul forum ufficiale, attirando l'attenzione di Rare che ha deciso di ascoltare con maggiore priorità i topic di discussione più caldi. Sembra che la maggior parte dei feedback siano stati indirizzati verso il sistema di comunicazione verbale e non-verbale presente nel gioco, elemento che gli sviluppatori intendono perfezionare basandosi sui suggerimenti dei giocatori. Ricordiamo che nel corso della settimana è atteso un nuovo alpha test per Sea of Thieves.