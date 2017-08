Sea of Thieves: il nuovo diario degli sviluppatori è dedicato al cross-play

ha pubblicato un nuovo episodio del diario di sviluppo di, sandbox piratesco atteso su. Nel filmato, l'Executive Producer Joe e il Windows 10 Design Lead Ted discutono del cross-play tra le due piattaforme.

Joe e Ted si ritengono soddisfatti di come Rare stia riuscendo a realizzare un'esperienza omogenea attraverso Xbox One e PC, sottolineando come chi ha provato Sea of Thieves non abbia notato differenze giocandolo su console o su personal computer. Sono stati inoltre svelati i simpatici nomignoli con i quali lo studio britannico ha deciso di chiamare le impostazioni grafiche per la versione PC: "maledette", "comuni", "rare", "mitiche" e "leggendarie".

Sea of Thieves uscirà a inizio 2018 su Xbox One e PC Windows.