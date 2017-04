Sea of Thieves: il nuovo filmato è incentrato sulla gestione delle risorse

Poche ore faha pubblicato un nuovo filmato dedicato alle meccaniche di. Una buona occasione per scoprire i vari aspetti della produzione e osservare qualche minuto di gameplay. Questa volta il Lead Designer Mike Chapman e la Senior Designer Shelley Preston ci parlano delle risorse disponibili.

Gli sviluppatori ci spiegano che le risorse saranno limitate e dunque spetterà ai giocatori gestirle nel migliore dei modi nel corso delle loro avventure per mare. Ad esempio, varie parti della nostra nave potrebbero danneggiarsi e spetterà a noi decidere quali zone riparare in base al numero di assi di legno a nostra disposizione. Ricordiamo ai lettori che Sea of Thieves uscirà entro la fine del 2017 su Windows 10 e Xbox One e supporterà il programma Xbox Play Anywhere. Nelle ultime settimane Rare ci ha anche parlato del combattimento con la spada e delle battaglie navali e delle ultime modifiche e novità introdotte grazie al feedback degli utenti.