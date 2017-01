Sea of Thieves: nuovo trailer alla ricerca di tesori nel segno della co-op

Rare ha condiviso un nuovo video sul suo titolo a tema piratesco di prossima uscita, Sea of Thieves. Questa volta, i senior designer Shelley e Andrew Preston ci parlano della caccia al tesoro e l’importanza della collaborazione tra i giocatori per guadagnarsi il bottino.

I membri della ciurma saranno chiamati a cooperare in diverse situazioni: dalle più semplici, come trovare la tratta di navigazione giusta, alle più complesse, come localizzare un forziere sulla mappa e scavare nel punto esatto. Sarà importante rimanere sempre all’erta, poiché altri equipaggi potrebbero trovarsi nelle vicinanze pianificando un’imboscata, approfittandosi così del duro lavoro degli altri.

Sea of Thieves sarà disponibile nel corso del 2017 su PC Windows 10 e Xbox One.