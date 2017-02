Sea of Thieves: un nuovo trailer per la Technical Alpha 0.1.1

ha oggi pubblicato un nuovo trailer per la Techincal Alpha 0.1.1 di, l'atteso gioco piratesco in arrivo su Windows PC e Xbox One. Potete visionare il trailer riportato in apertura di articolo.

Il filmato permette di dare uno sguardo alle ambientazioni di gioco, come le isole e gli avamposti, oltre a presentare diverse sequenze di combattimento, e a mostrare altre feature e meccaniche di gameplay.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Sea of Thieves è atteso su PC e Xbox One nel corso del 2017. Rare ha di recente rassicurando i giocatori, affermando che il lato tecnico della versione PC del suo sandbox piratesco sarà curato minuziosamente, così da rilasciare un prodotto che risulti abbordabile per una vasta gamma di configurazioni.