Sea of Thieves: nuovo trailer e screenshot dalla Gamescom 2017

Ancheha fatto la sua comparsa durante l'Xbox Showcase ospitato alla Gamescom 2017 nella serata di ieri. Con l'occasione,hanno pubblicato un nuovo trailer e una serie di nuovi screenshot in alta definizione.

Le nuove immagini, come potete vedere in calce alla notizia, mostrano alcuni scorci marini, una scena catturata nel bel mezzo di una tempesta, una panoramica sull'ambientazione e il promettente sistema di illuminazione.

Il trailer, invece, ci permette di dare un'occhiata a nuovi spezzoni di gameplay, mostrando diverse attività come la caccia al tesoro, la navigazione e gli scontri PvP. Ricordiamo che Sea of Thieves è atteso durante i primi mesi del 2018 su Xbox One e Windows 10.