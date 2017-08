Sea of Thieves: nuovo video gameplay in 4K commentato dagli sviluppatori

ha recentemente pubblicato un nuovo video gameplay in 4K dedicato a, sandbox a tema piratesco atteso in esclusivasu Windows PC e Xbox One durante i primi mesi del 2018.

Si tratta di un'ottima occasione per tornare ad ammirare i paesaggi marini realizzati dai ragazzi di Rare, nonché per dare un ulteriore sguardo al sistema di combattimento, all'esplorazione, e altro ancora.

Lasciandovi alla visione del video che vi abbiamo proposto in testata, ricordiamo che Sea of Thieves sarà pubblicato su PC e Xbox One nei primi mesi del 2018. Rare ha recentemente diffuso i primi dati relativi al cross-play fra le due piattaforme di gioco.