Sea of Thieves: un nuovo video incentrato sulla componente online

ha pubblicato quest'oggi un nuovo video dedicato a, sandbox a tema piratesco esclusivamente in arrivo su PC e Xbox One. Il tema affrontato in un questo nuovo filmato è la componente online, di fondamentale importanza per l'esperienza di gioco.

Il produttore esecutivo Joe Neate ed il senior designer Shelley Preston, ci spiegano qui come il team di sviluppo di Sea of Thieves stia cercando di creare un sistema che favorisca la nascita di crew leali e consolidate. Un altro elemento mostrato, è quello della comuncazione non verbale: tramite una ruota di rapidi messaggi, i giocatori potranno esprimersi fra di loro anche nelle situazioni più concitate.

Sea of Thieves uscirà su PC Windows e Xbox One nei primi mesi del 2018.