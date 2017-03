Sea of Thieves: un nuovo video mostra il combattimento con la spada

Rare ha condiviso un nuovo video per il suo sanbox a tema piratesco: Sea of Thieves, previsto per PC e Xbox One. Il filmato ci porta dietro alle quinte della produzione, dove il Design Director Gregg Mayles e il Senior Engineer John Watkins ci parlano del combattimento con la spada.

Le immagini propongono qualche dettaglio in più sulle meccaniche di combattimento con la spada, compresi attacchi, animazioni e reazioni dei personaggi ai colpi subiti. Nell'ultimo contenuto condiviso da Rare abbiamo avuto invece l'opportunità di assistere a sequenze di gameplay con le battaglie navali.

Sea of Thieves è previsto nel corso del 2017 in esclusiva per PC Windows 10 e Xbox One, e farà parte del programma Xbox Play Anywhere.