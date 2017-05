Sea of Thieves: Phil Spencer ospite nel nuovo videodiario degli sviluppatori

Il nuovo videodiario degli sviluppatori condiviso oggi da Rare ha un ospite d'eccezione. Dopo aver visitato lo studio britannico, il capo della divisione Xbox, Phil Spencer, ha condiviso le sue impressioni su Sea of Thieves parlando con il capo studio Craig Duncan.

Spencer ha definito il lavoro di Rare come "un'esperienza magica", dove i giocatori possono avventurarsi nella vastità dei mari e divertirsi assieme. Secondo il capo di Xbox, creare una nuova IP è sempre un grosso rischio, sebbene comporti anche una buona dose di divertimento, dichiarando che provare a creare un gioco mai fatto prima d'ora è una sfida indispensabile per uno studio first-pary.

In precedenza, Phil Spencer ha avuto l'occasione di provare Sea of Thieves, ed oltre ad essergli piaciuto ha dichiarato che "gli sforzi profusi da Rare saranno ricompensati dalla soddisfazione di milioni di giocatori".

Sea of Thieves è previsto per il 2017 in esclusiva su PC Windows 10 e Xbox One, compresa di conseguenza la nuova console Xbox Scorpio.