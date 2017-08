Sea of Thieves potrà girare a 540p e 15 fps su PC

Joe Neath, Produttore Esecutivo di, ha recentemente confermato che il gioco supporterà la risoluzione 4K e i 60 fps (su Xbox One X e Windows 10), tuttavia lo studio sta lavorando per ottimizzare la versione PC anche per hardware meno performanti.

L'obiettivo di Rare è quello di rendere particolarmente abbordabili i requisiti minimi, inolte Neath fa sapere che tra le opzioni grafiche sarà possibile anche impostare la risoluzione a 540p a 15 fps, particolarmente desiderata dalla community, in particolare dai giocatori che non possiedono una configurazione top di gamma.

Sea of Thieves sarà disponibile nel corso del 2018 su Windows 10, Xbox One e Xbox One X (con supporto per il Cross-Play) la data di lancio non è stata ancora resa nota.