Sea of Thieves: Rare mostra il primo prototipo presentato a Microsoft

Con un nuovo video dietro le quinte pubblicato sul proprio canale ufficiale,ha mostrato il primo prototipo dipresentato ad alcuni dirigenticome Phil Spencer, discutendo con l'occasione l'evoluzione grafica del gioco e l'importanza dell'impatto visivo.

Il video, accompagnato dal commento dell'Executive Producer Joe Neate e del Creative Director Gregg Mayles, spiega come Sea of Thieves sia stato realizzato tenendo a mente l'importanza dell'impatto grafico e dell'esperienza multiplayer. L'obiettivo, insomma, è quello di consegnare un gioco bello da vedere e divertente da condividere con gli altri utenti.

Curiosamente, Rare ha mostrato anche il prototipo del gioco che è stato presentato a Microsoft nelle fasi iniziali del progetto, occasione in cui il capo della divisione Xbox Phil Spencer ha provato con mano una delle prime build del titolo. Ricordiamo che Sea of Thieves arriverà in esclusiva per Xbox One e Windows 10 durante i primi mesi del 2018.