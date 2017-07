Sea of Thieves: Rare nutre grandi ambizioni per l'intelligenza artificiale

Durante un recente AMA (Ask Me Anything) su Reddit,è tornata a parlare die delle sfide dietro il processo di sviluppo. L'intelligenza artificiale, in particolare, rappresenta uno degli aspetti più ambiziosi su cui vuole puntare la software house.

"Abbiamo grandi ambizioni per l'IA, nel gioco vogliamo altri esseri viventi oltre gli scheletri e gli squali. Molte persone vorrebbero che spendessimo più tempo per gli animali presenti nel mondo di gioco, lo sappiamo bene. Voglio dire, Fable aveva le galline, giusto? L'attuale comportamento degli scheletri funziona in modo basilare, una semplice IA che offre un pò di sfida ai giocatori. Ma nel momento in cui aggiungeremo nuovi tipi di quest, ci sarà una maggiore varietà nel gameplay." afferma lo sviluppatore.

Parlando delle sfide dietro lo sviluppo, un programmatore di Rare ha ammesso che la gestione della fisica rimane uno degli aspetti più impegnativi della produzione: "In termini di performance, aggiornare il comportamento fisico degli oggetti rimane una delle cose più dispendiose. Abbiamo fatto diversi esperimenti per rendere più realistiche le casse del tesoro (per esempio facendole cadere dalle scogliere o facendole rimbalzare), ma si tratta sempre di un compromesso sul come impiegare le risorse della CPU, che si decida di privilegiare il comportamento delle casse o di visualizzare più navi sullo schermo".

Infine, Rare ha dichiarato che il sistema di danni delle navi potrebbe aggiornarsi nel prossimo futuro, con l'idea di renderlo più sofisticato nel gioco completo. Ricordiamo che Sea of Thieves uscirà in esclusiva per Xbox One e Windows 10 durante i primi mesi del 2018.