continua a illustrarci le feature e le caratteristiche dicon un nuovo filmato in compagnia degli sviluppatori. Nel video di oggi Jon McFarlane e Christina Parker, rispettivamente Community Video Manager e Live Campaign Producer, ci confermano che lo studio proporrà periodicamente una serie eventi speciali a tempo limitato.

Purtroppo non sono state condivise informazioni più dettagliate a riguardo. Christina Parker, infatti, si è limitata ad affermare che nella creazione di questi eventi stagionali gli sviluppatori prenderanno in considerazione il feedback dei giocatori. Sea of Thieves è atteso nel corso del 2017 su PC e Xbox One. Ricordiamo che in questo momento Rare è al lavoro sulle opzioni grafiche e sul cross-play fra le due piattaforme.