Sea of Thieves: un filmato ci illustra le ultime novità

ha pubblicato un nuovo filmato dedicato ain cui l'Executive Producer Joe Neate ci illustra alcuni cambiamenti introdotti in seguito al feedback ricevuto dagli utenti nel corso della closed alpha.

In seguito alle segnalazioni dei giocatori, la frequenza dello spawn degli scheletri e la loro accuratezza con le armi sono state ribilanciate. Gli sviluppatori hanno poi aumentato la visibilità al fine di facilitare gli incontri fra i giocatori. Infine, la software house è al lavoro per implementare un sistema di comunicazione non verbale per venire incontro agli utenti che non vogliono o non possono comunicare attraverso la chat vocale. Sea of Thieves uscirà entro la fine del 2017 su Windows 10 e Xbox One. Recentemente Rare ci ha parlato anche del combattimento con la spada.